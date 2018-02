El Bronco no aceptará dinero público para su campaña independiente

Y es que El Bronco criticó que se otorgue dinero público para “formar políticos”, pero que, ante el fracaso en esa labor, deberían regresar ese dinero.

“No formaron a nadie, solo están reciclando políticos. Yo no quiero eso, no lo haré. Mientras a Meade le van a dar 600 millones por las alianzas del PRI, a Anaya otros 700 y a López Obrador casi 500, a nosotros uno. Mejor quédense con ellos, no les vaya a hacer falta”, reiteró.