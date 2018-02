Hijos mascota: Sebastiana y Walter, los hermanos emplumados

Hola, me llamo Walter, tengo 1 año 9 meses, soy un loro. Mis papás humanos me consienten mucho, me alimentan con frutas y verduras, mi comida favorita es el mango. Cuando escucho que mis papás llegan a casa me emociono mucho y me pongo a gritar.

Me encanta que me hagan piojito, que me saquen a tomar el sol y que me bañen porque yo solito no he aprendido a hacerlo. Sé decir algunas palabras como cotorro, loco y burro, también cuando veo a mis papás les chiflo y ellos siempre me responden, quisiera decir más cosas pero no se me entienden bien porque aún las estoy aprendiendo.

Cuando extienden su brazo yo vuelo directo a ellos y les doy beso. Me aman tanto que mi hermanita Sebastiana y yo tenemos una recámara solo para nosotros y está llena de juegos. Soy muy gritón y despierto muy temprano a mis papás, pero eso sí, siempre me duermo temprano.

Walter picotea la madera y la pared, también el cable de la plancha de cabello que usa su mamá. Un día tiro su celular y se estrelló la cámara.

Hola, me llamo Sebastiana, tengo 2 años 11 meses y soy un perico. Me encanta estar cerca de mi hermano Walter, aunque él es más pequeño de edad que yo, yo soy más pequeña en estatura y por eso cuando hace frío me gusta dormirme bajo sus alas porque me cubre toda.

Soy muy gritona cuando tengo hambre, me fascina comer semillas de girasol y definitivamente mi comida favorita es el tomate verde. Yo no soy muy juguetona, pero lo que más amo es que mi hermanito me haga piojito, creo que me enamoré de él desde la primera vez que lo vi, aunque me da pena aceptarlo frente a mis papás humanos, porque somos de diferente especie.

Adoro que me saquen al solecito porque me baño y grito mucho de la emoción. No me gusta que me toquen, sólo cuando me canso de volar me subo a las manos de mis papás y luego escalo a sus hombros y me andan paseando, pero si se mueven bruscamente me enojo y les pico las orejas.

Soy muy feliz porque somos una familia hermosa, sé que me aman demasiado y aunque no aprendí a hablar les demuestro que los amo cuando los veo bonito, sólo que a veces los pico mucho.