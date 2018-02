INE confirma designaciones de supervisores electorales

En consecuencia, a fin de acudir al principio de exhaustividad, se solicitó a los partidos políticos en los que aparecieron los nombres afiliados, la documentación probatoria de la afiliación debidamente requisitada de cada persona, por lo que al no contar con ella y considerando los elementos antes descritos; dado que el partido promovente de la queja no aportó elementos suficientes para acreditar su dicho, se concluyó que no existen elementos de certeza que acrediten de manera fehaciente que las personas impugnadas hayan participado como militantes o representantes partidistas incumpliendo los requisitos legales para su contratación; por otra parte se consideró el derecho a un trabajo digno de las y los supervisores electorales impugnados en base a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indica que la sola verificación del padrón de militantes de los partidos políticos no es suficiente para comprobar la afiliación de los Supervisores y de los Capacitadores Electorales a un partido.