MULTIMEDIA: Gracias a De Gea, Sevilla y ManU empatan en Champions

El equipo del italiano Vincenzo Montella probó de varias medidas hacerle daño al portero de los Red Devils, desde disparos de larga distancia hasta con remates en el área chica, pero de ninguna manera De Gea fue vencido.

En una jugada, N’Zonzi realizó un remate chilena y en un segundo remate de cabeza de Muriel, obligó a De Gea a desviar con un manotazo espectacular.

En el segundo tiempo, el Sevilla volvió a salir con la esperanza de llevarse la ventaja en el marcador a Manchester, pero David de Gea se mantuvo firme.

Los Red Devils también tuvieron opciones, pero solo una tuvo dirección de puerta y la de mayor peligro fue un remate de Lukaku tras un pase frontal que el belga remató por encima del marco.

En el segundo encuentro del día, el Shaktar Donetsk aprovechó su localía para ganar por marcador de 2-1 a la Roma italiana.

? RESULTS ?



Wednesday's #UCL round of 16 first-leg scores...



Which players impressed you tonight? ?? pic.twitter.com/IW3O8iYwlh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 21 de febrero de 2018