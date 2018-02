ESPECIAL: El día que asesinaron a Francisco I. Madero

La mayor preocupación de Francisco I. Madero era la solidez institucional del país, contrario a varias figuras que surgieron en los años posrevolucionarios que solamente se interesaban por su rápido ascenso en el gobierno.

“No me preocupo por la consolidación del gobierno que tengo la honra de presidir, yo me preocupo del prestigio de las instituciones democráticas, me preocupo de afirmar para siempre, de un modo sólido, en nuestra República, los gobiernos democráticos, a fin de que, terminado este periodo, el pueblo se convenza de los beneficios que le trae un gobierno libre”, llegó a declarar.

A continuación, Sexenio presenta los últimos días de Francisco I. Madero, un periodo que inició con la Decena Trágica, un momento oscuro en la historia nacional de México.



Victoriano Huerta

Los últimos días de Madero

Del 9 al 19 de febrero de 1913, Victoriano Huerta perpetró su golpe de estado con algunos militares leales al régimen de Porfirio Díaz. Después de traicionar la confianza del Presidente, pactó con los sublevados de su gobierno, lo que derivó en el arresto de Madero y el vicepresidente Pino Suárez.

Ambos, junto con el general Felipe Ángeles, fueron recluidos en el Palacio Nacional, donde Madero se entrevistó con el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling. Al conocer la condición del presidente depuesto, varios gobiernos, como el de Alemania, Chile, Reino Unido, Japón y Brasil, habían solicitado que se le mantuviera con vida.

Bajo la promesa de que su vida sería respetada, Madero y Pino Suárez firmaron sus respectivas renuncias, poniendo fin a su papel al frente del Gobierno mexicano. En su lugar, fue nombrado presidente el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin, pero solo ejerció este título durante 45 minutos.

En este breve lapso, nombró a Huerta secretario de Gobierno y, posteriormente, presentó su renuncia para que este último ascendiera a la Presidencia. ¿Cuál fue la primera orden del golpista? Enviar a matar a Francisco I. Madero y Pino Suárez.

Eran las 22:00 horas del 22 de febrero. Ambos funcionarios depuestos se preparaban para dormir, cuando fueron interrumpidos por el coronel Joaquín Chicarro. El militar les informó que serían trasladados a la penitenciaria.

Adiós mi general, nunca volveré a verlo, fueron las palabras que le dijo Madero a general Felipe Ángeles, quien también había sido arrestado. Una hora después, Madero y Pino Suárez se encontraban a bordo de automóviles rumbo a la prisión de Lecumberri.

Cuando llegaron, el mayor Francisco Cárdenas le dijo a Madero que entrarían por la parte de atrás. El ex mandatario le contestó que no existía ninguna puerta trasera, por lo que se rehusó a abandonar el vehículo. Después de obligarlo a bajar, el militar apuntó su pistola contra la cabeza del líder revolucionario y jaló del gatillo. Algunas versiones apuntan a que lo asesinó dentro del mismo automóvil.

Al ver el destino de Madero, Pino Suárez intentó huir mientras gritaba ¡Auxilio, me asesinan!, pero los soldados que lo acompañaban silenciaron su voz con más de diez disparos. Mientras que el ex presidente murió de dos heridas de bala, su fiel acompañante en el gobierno fue acribillado con 13 descargas.

Al siguiente día, se dio a conocer la noticia oficial promovida por el gobierno de Huerta. Supuestamente, al llegar a la parte final de la prisión, los vehículos fueron atacados por un grupo armado. En medio del caos, los prisioneros intentaron huir, por lo que resultaron heridos de muerte. Tuvieron que pasar muchos años para que se divulgaran los hechos reales.