Explota Jennifer Lawrence por controversia sobre su vestido "sexista"

Las críticas y la controversia molestaron a la propia actriz, quien respondió a través de sus redes sociales sobre los excesos en que ha caído la gente en su afán de acabar con el sexismo. Lawrence dijo sentirse extremadamente ofendida, pues fue decisión de ella ponerse aquel vestido porque es una amante de la moda.

“Estoy sumamente ofendida. Ese vestido Versace era fabuloso, ¿creen que voy a cubrir ese hermoso vestido con un abrigo y bufanda? Estuve afuera cinco minutos. Habría estado parada en la nieve por ese vestido porque amo la moda y esa fue mi elección (…) Esto es sexista, es ridículo, esto no es feminismo. Reaccionar de más acerca de todo lo que alguien dice o hace, crear controversia de cosas tontas inocuas como lo que elijo para vestir o no vestir no nos mueve hacia delante. Está creando distracciones tontas de problemas reales. Todo lo que me ven usar es mi elección y si quiero tener frío ¡También es mi elección!”, escribió en su comunicado.