Así puedes ver un mensaje borrado en WhatsApp

martes, 20 de febrero de 2018, Julio Sánchez

WhatsApp introdujo la opción de poder eliminar mensajes en su aplicación, una función muy esperada por algunos, pero que no ha dejado muy satisfechos a todos al quedar la leyenda de Eliminaste este mensaje en la conversación.

Si esto no fuera suficiente, al parecer, un error en el diseño de la app podría hacer que se muestre el mensaje eliminado. Antes de proseguir, cabe señalar que WhatsApp no dejó claro desde el principio si los destinatarios podrían ver los mensajes si no se eliminaban exitosamente.