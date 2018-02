MULTIMEDIA: Messi rescata el empate para el Barça en Stamford Bridge

Chavi: ¿Qué hizo William? Tirar una y otra vez a puerta hasta que marcó. Eso no es fútbol, tú. En el fútbol hay que sobar la pelota y, cuando estés en el área pequeña del rival, dársela a tu portero y volver a empezar. Eso de disparar porque sí, eso es lamentable, hosti, tú. pic.twitter.com/9OUzyf8Yvw — Paula Pineda (@7Sempiterno7) 20 de febrero de 2018

Sin embargo, 13 minutos después, Messi aprovechó un error defensivo en el cuadro bajo de los ingleses y aprovechó el balón que recibió de Iniesta para mandar el balón al fondo del arco.

En el segundo partido del día en la Champions League, El Bayern Múnich no tuvo piedad del Besiktas de Turquía y los goleó por 5-0, dejando prácticamente definida la serie.

? RESULTS ?



Tuesday's #UCL round of 16 first-leg scores...



Which players impressed you tonight? ?? pic.twitter.com/gtBeZLB5Dd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 de febrero de 2018