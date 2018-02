Revelan número de capítulos de 'Stranger Things' 3

La producción de Stranger Things comenzará a mediados de abril de este año, aunque todavía se desconoce la historia que envolverá a los personajes del "extraño" pueblo de Hawkins, Indiana.

Lo que sí se sabe es que, en esta temporada, el personaje de Will Byers (Noah Schnapp) tendrá un descanso en lo que se refiere a su conexión con el Mundo del Revés. Se ha anunciado que nuevas amenazas llegarán para la tercera temporada.

“Le daremos un respiro a Will. No vamos a hacerle cruzar el infierno por tercera temporada consecutiva. Tendrá que lidiar con algunas cosas, pero no estará en el límite que hemos forzado a Noah Schnapp a interpretar”, confesó Shawn Levy en su momento.