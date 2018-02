¡Bomba! Karla Souza revela que sufrió violación por un director

Karla Souza detalló que cuando no se portaba accesible a sus insinuaciones, el director la humillaba al día siguiente cortando sus escenas o regañándola en público. Algo muy diferente a cuando decidía abrirle la puerta y platicar con él, pues hasta le enviaba mensajes como: Ayer soñé contigo.

“Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, reconoció.