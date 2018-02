¿Lanzará Spotify su propia bocina inteligente?

martes, 20 de febrero de 2018, Sergio Noriega

En días pasados, la empresa Spotify publicó una oferta de trabajo en un portal especializado para la industria musical. Aparentemente, la compañía está buscando a un responsable de distribución, logística, abastecimiento y servicio al cliente de sus productos.

Seguro estarás pensando que no conoces ningún producto físico de la compañía de música en streaming. No estás fuera de lugar, debido a que la firma todavía no comercializa ningún gadget o equipo, pero eso podría cambiar muy pronto.