Christopher Nolan rechaza dirigir nueva película de James Bond

Cabe recordar que el actor regresará en esta entrega 25, sin embargo, será la última aparición como el agente 007, después de haber renunciado al personaje en años pasados.

Los rumores sobre Christopher Nolan haciéndose cargo de una película de James Bond no son nuevos; de hecho, se fortalecieron a raíz de que el director hiciera público su gusto por el personaje y la franquicia.

Pero los fans no deben perder la esperanza, ya que el director dejó abierta la posibilidad de involucrarse en un proyecto de la saga en algún momento de su carrera.

“Me encantaría hacer una película de James Bond en algún momento de mi vida y creo que esos productores, Barbara y Michael, hacen un trabajo tremendo y Sam Mendes ha hecho un excelente trabajo con las últimas dos películas. Precisamente, por eso creo que no me necesitan a mí. No tengo nada de especial”, declaró.