Debutan equipos mexicanos en la Liga de Campeones de Concacaf

Los felinos tienen dos finales perdidas al mando de Ricardo Ferretti, primero ante América en 2016 y un año después ante los Tuzos de Pachuca, por lo que va por su tercera final consecutiva, buscando que sea la vencida.

Para el miércoles, América entra en acción enfrentando a los costarricenses de Saprissa, de visita en el llamado Monstro Morado, en la serie más interesante de esta frase al enfrentar a uno de los cuadros centroamericanos de mayor nivel.

Ese mismo día, Xolos de Tijuana se mide ante Motagua de Honduras, aunque jugará su partido como local en el HEB Stadium de Texas, Estados Unidos, esto debido a la situación política que enfrenta su país.

Chivas cerrará la participación de los mexicanos al enfrentar al modesto Cibao, equipo de la República Dominicana este jueves a las 19:00 horas. El duelo será uno histórico de cierta medida para los caribeños, quienes inclusive tuvieron que modificar su estadio para cumplir con el número de aforo de aficionados para el duelo.

En otros de los duelos que se realizan en esta primera ronda son Colorado Rapids ante Toronto, Tauro frente a FC Dallas, Santa Tecla contra Seattle Sounders y Olimpia ante Nueva York Red Bulls.

#SCCL2018 kicks off next week as Mexican powerhouse @Chivas visit 2017 CONCACAF Caribbean Club Champions @CibaoFC on February 22 at 8PM ET.#SCCL2018 arranca la próxima semana cuando CD Guadalajara visita a Cibao FC en los Octavos de Final el 22 de Febrero a las 8 PM ET. pic.twitter.com/VBdf0MpEnD — THE CHAMPIONS (@TheChampions) 17 de febrero de 2018