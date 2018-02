Cordero Dávila: más de 35 años de poner la investigación al servicio de la sociedad

Si bien estudió durante cinco años en el seminario, el doctor en Óptica por el INAOE destaca su interés en ese periodo por materias como Matemáticas, Física y Química. Más tarde, decidió abandonar la formación eclesiástica y pensó en cursar la carrera en Medicina:

“Me parecía atractivo, pero existió el pretexto para no ingresar y dejé la idea guardada en el clóset para un futuro que no llegó nunca”. Al contrario, lo que sí aconteció después fue su acercamiento a las ingenierías civil y mecánica; sin embargo, tampoco permaneció mucho tiempo en dichos planes de estudio.

Fue hasta 1972 cuando el joven Alberto se matriculó en la Licenciatura en Física, ubicada en aquel entonces en el Edificio Carolino. “Yo decía si no me gusta, me voy a otro lado, pero sí me gustó y me quedé aquí”. Durante sus estudios, una de sus principales influencias para dedicarse a la Física aplicada y específicamente a la Óptica fue el profesor Oswaldo Harris Muñoz, investigador del INAOE, con quien coincidiría nuevamente al obtener el grado, el cual concluyó con el mejor promedio de su generación y por lo cual obtuvo el “Premio al saber”, otorgado por la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos (AMIME).