Meade Kuribreña critica listas de pluris del Frente y Morena

Las listas pluris del Frente y de Morena reflejan oportunismo e impunidad. Hablan de cambio pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado. #YoMero — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de febrero de 2018

Cabe recordar que en el caso de Morena se incluyeron nombres como los del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, al ex dirigente del PAN Germán Martínez, al ex priista Miguel Ángel Chico Herrera y a la ex panista Gabriela Cuevas.

Por su parte, las fuerzas del Frente, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), inscribieron en su lista a Mauricio Toledo y Leonel Luna, así como a la delegada de Miguel Hidalgo Xóchitl Gálvez.