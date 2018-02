ESPECIAL: Seis mitos sobre los sismos y terremotos

En este afán de sentirse seguros, algunos grupos o personas han dado paso a creencias muy alejadas de una base lógica, mitos que terminan por esparcirse con gran facilidad debido al temor a ser sorprendido por la fuerza de la naturaleza.

A continuación, Sexenio presenta seis mitos sobre los sismos que son ampliamente conocidos pero que carecen de una explicación científica.

Los animales anuncian los terremotos

Todo inició en Grecia en el año 373 a.C., cuando ratas, serpientes y ciempiés abandonaron sus agujeros días antes de un terremoto. A raíz de esto, las conductas extrañas de los animales previo a un sismo han sido vinculadas a su presunta capacidad para detectar temblores. Aunque se conoce que son capaces de detectar ondas de baja frecuencia, las ondas que provocan el desastre natural (primarias y secundarias) solo vienen pocos segundos después.

Es posible predecir un sismo

No es igual que la meteorología, donde los adelantos tecnológicos permiten saber con cierta probabilidad si va a llover o si un huracán golpeará en determinada cantidad de días. Lo más sofisticado que tiene el hombre son las alarmas sísmicas, instrumentos que no van más allá de alertar en cuanto perciben el movimiento en ese preciso instante.

La tierra no traga ciudades en un terremoto

No estamos en una película de ciencia ficción. Las escenas donde se observa a la tierra tragándose casas enteras o automóviles cayendo en grietas profundas son un invento del séptimo arte. La realidad es que las aperturas no son tan profundas como se puede pensar, debido a que las fallas son horizontales y no verticales.

La réplica siempre es menor que el sismo principal

Cuando ocurre un sismo muy intenso, se suele creer que las réplicas serán de menor magnitud. No siempre es verdad. La ruptura y energía liberada en un temblor secundario puede ser igual o más catastrófica. Es decir, un movimiento telúrico menor sí podría causar un sismo de mayor poder destructivo.

Un temblor de 4.0 no es peligroso

Algunas veces, no se les da importancia a los sismos que tienen una magnitud de 4.0 o 5.0, pero lo cierto es que pueden causar una gran catástrofe. La diferencia reside en qué tan profundo se generó el temblor, pues un movimiento de esta magnitud muy cerca de la superficie podría derivar en caída de edificios y varios muertos.

Los megaterremotos son un invento

En teoría, sí es posible que ocurra un megaterremoto; sin embargo, la posibilidad es considerablemente baja. Lo anterior, debido a que la longitud de la falla que lo provoca está ligada a la magnitud del mismo. Por ejemplo, la famosa Falla de San Andrés, de 800 kilómetros de largo, no sería suficiente para que se produjera un terremoto de 10.5.