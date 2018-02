PAN interpone queja por rebase de tope de precampaña de Barbosa

lunes, 19 de febrero de 2018, Staff Sexenio

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús Giles Carmona anunció que interpondrá una queja ante el INE por rebase de tope de precampaña del precandidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, quien gastó más de 8 millones de pesos durante este proceso; además que no transparentó los eventos realizados, lo cual pone en evidencia una clara conducta de engaño hacia las autoridades y la ciudadanía.

Detalló que en dicha queja, se le estará advirtiendo al INE que Miguel Barbosa informó que realizaría 33 eventos, que además son coincidentes con los eventos que difundieron en sus redes sociales, pero en el informe de gastos que presentaron, sólo dan cuenta de 18, es decir, no reportaron gastos de 15 eventos efectivamente realizados, por lo que se solicitará que se cuantifiquen y aclaren la procedencia de recursos, una vez que los precandidatos, no pueden recibir aportaciones anónimas o de fuentes no identificadas.