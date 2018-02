Así encaró un sobreviviente del tiroteo en Florida a Donald Trump

La ola de críticas contra Trump se intensificó después de que el Presidente cuestionara al FBI, al decir que esta masacre se pudo haber evitado si, en vez de gastar recursos en una investigación inservible sobre la trama rusa, hubieran puesto mayor atención en proteger a la población de los potenciales tiradores.

Otra estudiante llamada Emma González dirigió sus reclamos contra Trump, el senador Marco Rubio y el gobernador Rick Scott, quienes se han mostrado a favor de no avalar un control de armas más estricto.

Marjory Stoneman Douglas High School student David Hogg speaks at a rally asking to improve firearm safety legislation in the wake of the deadly shooting at his school: "Thank you for your prayers and condolences but that is not enough." https://t.co/jU21kW47Wi pic.twitter.com/RmWzpbEhpe — ABC News (@ABC) 18 de febrero de 2018