Del Toro gana BAFTA a Mejor Director por 'La forma del agua'

domingo, 18 de febrero de 2018, Julio Sánchez

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, ganó el BAFTA a mejor director por La forma del agua en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

De esta forma, Del Toro venció a sus oponentes en esta categoría, que eran Martin McDonagh con Three Billboard, Christopher Nolan con Dunkirk, Luca Guadagnino con Call Me by Your Name, y Denis Villeneuve con Blade Runner 2049.