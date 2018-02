Ellos fueron los grandes ganadores de los BAFTA 2018

Al igual que sucedió con los Globos de Oro, los Premios BAFTA estuvieron marcados por la lucha a favor de la igualdad de género y el fin de los abusos en la industria del entretenimiento. De nueva cuenta, hizo su aparición el movimiento Time´s Up, pues las féminas se ataviaron de negro como señal de protesta.

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de los #BAFTA ?? pic.twitter.com/qLBA1rNeh2 — Jennifer Lawrence Argentina (@JLawrenceARG) 18 de febrero de 2018

A continuación, Sexenio presenta la lista completa de los ganadores de los Premios BAFTA 2018.

Mejor película

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor director

Guillermo Del Toro, The Shape of Water

Mejor actor

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor actriz

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, I, Tonya

Estrella en ascenso (voto del público)

Daniel Kaluuya

Mejor cinta animada

Coco

Mejor cortometraje animado

Poles Apart

Mejor película británica

?Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor música original

The Shape of Water

Mejor fotografía

Blade Runner 2049

Mejor diseño de vestuario

Phantom Thread

Mejor diseño de producción

The Shape of Water

Mejor película documental

I Am Not Your Negro

Mejor película en lengua extranjera

The Handmaiden

Mejor guion adaptado

Call Me by Your Name

Mejor guion original

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor edición

Baby Driver

Mejor sonido

Dunkirk