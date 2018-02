'Por México Al Frente' reconoce a Ricardo Anaya como su candidato presidencial

Anaya también aprovechó para reconocer su admiración por las mujeres mexicanas, especialmente por su madre y abuela, que le enseñaron a no rendirse, honrar a las féminas y a no ser egoísta.

“Aprendí también, que la educación, los estudios no deben ser propósitos egoístas, yo me he preparado para servir a México, para sacar a mi patria de la postración en la que ha puesto un mal gobierno, y ha llegado el momento de hacerlo”, expresó.