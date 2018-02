Las razones por las que Facebook está condenado a desaparecer

Otra señal que debe preocupar a la red sociales es el engagement, es decir, el tiempo que pasan los usuarios en la red social. Se estima que este indicador ha registrado una caída de 50 millones de horas cada día, lo que seguramente tendrá una repercusión en los anunciantes.

Sobre este sector, Facebook también tendrá que trabajar de forma urgente, pues las empresas están perdiendo la confianza sobre la manera en que operan las grandes firmas tecnológicas dentro del rubro publicitario.

A lo anterior, se suma la ola de críticas por ser una plataforma que fomenta las noticias falsas, pese a los esfuerzos de la red para dar mayor certidumbre a la información que circula en Internet. Cada vez más, existe un interés creciente de los usuarios por el daño que podría ocasionar este problema a la democracia y el bienestar social.

Y como cereza en el pastel, no pueden ignorarse los señalamientos de algunos grandes empresarios, incluyendo ex ejecutivos de Facebook. Este es el caso del ex vicepresidente de Crecimiento de Usuarios, Chamath Palihadpitaya, quien dijo que la red social está “destruyendo” la forma de interacción en la sociedad.

¿Será que se acerca el fin de la red social?