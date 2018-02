Elton John compondrá temas para El Rey León

Asimismo, el músico británico confirmó que los temas Hakuna Matata, I Just Can't Wait To Be King y Circle of Life formarán parte de esta adaptación, así como Can You Feel The Love Tonight, la ya mencionada canción ganadora.

Este remake live action de El Rey León tendrá a Daniel GLover como Simba, con Beyoncé, Chiwetel Ejiofor y Alfre Woodard como Nala, Scar y Sarabi, respectivamente. John Oliver, John Kani, Seth Rogen y Billy Eichner serán Zazu, Rafiki, Pumbaa y Timon, respectivamente.

Asimismo, a sus 87 años de edad, el actor James Earl Jones volverá a prestar su voz a Mufasa, padre de Simba y el rey original antes de su traumática muerte.