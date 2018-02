Que Vikings es la versión madura de Game of Thrones, ¿será?

Cabe recordar que el mismo Michael Hirst dejó entrever que ya se planea un spin-off de Vikings, el cual se llamaría Valhalla, con el que precisamente se busca profundizar en la relación de esta civilización con la muerte.

“Para mí fue duro escribir algunas de esas escenas y decir adiós a personajes, pero fue maravilloso traer de vuelta a Clive porque su historia no había sido contada del todo. Se me ha sugerido que el spinoff de Vikings fuese llamado Valhalla y que los personajes que he matado volvieran a encontrarse de nuevo y Valhalla contase nuevas historias sobre ellos”.