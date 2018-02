Rafael Márquez mantiene esperanza de jugar el Mundial

“Desafortunadamente he sufrido un poco de las lesiones que me ha costado volver a regresar. Hoy estamos tratando de volver a tener el nivel futbolístico y físico que me permita pelear por un puesto en el Mundial. Sigo ilusionado en poder pelear un puesto. Hay temas legales que se tienen que solucionar y la esperanza se muere al último y sigo con fe”, declaró.