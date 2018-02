Demi Lovato se presentará en México en mayo

jueves, 15 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

La cantante de 25 años de edad, Demi Lovato, se presentará en tierras aztecas el próximo mes de mayo como parte de su gira mundial Tell me you love me, para presentar su disco homónimo estrenado el año pasado.

De inmediato, las redes sociales explotaron ante el anuncio de la interprete, manifestando la emoción de los millones de seguidores que tiene a lo largo de América Latina, región para la que también anuncio sus fechas.