INE, sin facultad para proteger candidatos: Córdova

En relación sobre la vigilancia que el Cisen ejerció sobre Ricardo Anaya Cortés en Veracruz, el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, recordó que su dependencia no tiene la facultad para proteger a los candidatos.

“El INE no es responsable de la seguridad, no podemos asumirlo, nosotros no tenemos ni las herramientas ni los mecanismos, ni siquiera las facultades constitucionales para tal efecto”, expuso en entrevista el consejero presidente del INE.