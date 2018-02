Trump lanza tuits sobre masacre en Florida ¡y se lo acaban en redes!

En tanto, durante la mañana de este jueves, Trump lanzó un mensaje donde habló sobre la estabilidad mental del autor de la tragedia, el joven Nikolas Cruz, quien en sus redes sociales presumía tener un gran arsenal de armas.

En respuesta a estos comentarios, una persona con esquizofrenia encaró a Donald Trump tras asegurar que el mandatario estaba dándole vueltas al asunto para eludir el verdadero problema, ligado a la compraventa de armas.

Stop with the “mentally disturbed” act. I’m “mentally disturbed” (schizophrenic) and never have I shot anyone- been arrest/speeding ticket. You are deflecting from the real issue. — Rachel Star (@rachelstarlive) 15 de febrero de 2018