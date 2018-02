Senadores de EE.UU. habrían llegado a acuerdo migratorio

Esto podría ser un problema para la administración Trump, ya que ha reiterado que se opondrá a cualquier ley que no incluya sus cuatro pilares, como lo hizo saber en un comunicado por la mañana.

Negotiations on DACA have begun. Republicans want to make a deal and Democrats say they want to make a deal. Wouldn’t it be great if we could finally, after so many years, solve the DACA puzzle. This will be our last chance, there will never be another opportunity! March 5th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de febrero de 2018