¿Qué harías si fueras soltero? Estas personas responden

Ricardo, de 30 años, platica que lleva con su novia 7 años, sin embargo, las relaciones sexuales entre ellos no son muy frecuentes. Y aunque afirma que su relación va bien, indica que extraña tener actividad física más seguido.

“He aprendido que las relaciones amorosas no se tratan de sólo sexo, y menos cuando llevas siete años en una como yo. Pero sí, indudablemente extraño tener sexo con mayor frecuencia, y lo primero que haría si fuese soltero sería buscar coger como si fuese un chico de 16 años en plena pubertad”, indicó.

Otro caso es el de Julio, de 27 años, quien indicó que si fuera soltero fumaría otra vez marihuana a diario ya que, dijo, tuvo que cambiar este hábito por su novia, especialmente al conocer a sus padres debido a que no son de mente abierta en cuando se trata de esto.

“Cambié la mota por el whisky y una relación con mi novia. La verdad, no sé si me arrepiento o no, pero si llego a cortar con ella lo primero que haría sería fumarme un porro del tamaño de un popote y fumaría mota a diario de nuevo”, señaló.