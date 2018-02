Michelle Obama crea playlist de 14 de febrero para Barack Obama

“Feliz Día de San Valentín a mi único Barack Obama. Para celebrar esta ocasión, estoy dedicando una pequeña lista de reproducción de San Valentín para ti”, señaló Michelle a través de su cuenta de Twitter.

El playlist titulado ‘Forever Mine’ contiene canciones de Adele, Alicia Key, Diana Ross, Beyoncé, Etta James, Michael Jackson, Bruno Mars, entre otros. Mientras que de las canciones destacan You and I, Make You Feel My Love, Just the way you are, Shape of you, y más.