MULTIMEDIA: ¿Alguien dijo crisis en el Real Madrid? Gana 3-1 al PSG

En la segunda mitad, el cuadro francés no pudo reflejar su dominio en el marcador gracias al tic Keylor Navas. Con velocidad golpeó el Real Madrid con el segundo tanto de Cristiano a los 83 minutos tras pase de Marco Asensio. Mientras que el tercero gol, el mismo Asensio, se combinó con Marcelo para que el brasileño definiera de pierna izquierda al 86.

El partido de vuelta se disputará el 6 de marzo próximo en el Parque de los Príncipes, en donde el PSG buscará hacer valer su gol de visita anotado esta noche en el Bernabeu.

Por su parte, en el otro duelo de Champions League de este miércoles, el Liverpool acribilló al Porto por 0-5 en su visita a Portugal, prácticamente definiendo la serie de octavos de final.

