Lo más escuchado en Spotify este San Valentín

Entre las canciones más escuchadas también se encuentran Earned it, tema de la película 50 Sombras de Grey. The Weeknd logró posicionarse en este listado con otras canciones como Often y The Hills.

Y si estás sufriendo por amor, no hay nada mejor que la canción Too Good At Goodbyes, de Sam Smith, otro de los cantantes que logró despuntar hace un par de años y que reafirmó su protagonismo en la industria con su álbum, The Thrill of it All.

En México, otros temas que se escucharán con fuerza este 14 de febrero son ¿Qué me faltó?, de Ha-Ash; Todavía, de Matisse; Amigos No por Favor, de Yuridia; Algo Más, de la Quinta Estación; Todo Cambió, de Camila, y Entra en Mi Vida, de Sin Bandera, canciones de años atrás y otras más recientes.