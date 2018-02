Película de Call of Duty ya tiene director

Lo anterior, desecha la idea de trasladar la historia de alguno de los populares videojuegos al cine, sino que esta primera película deberá sentar las bases para la construcción de un propio universo, muy al estilo de Marvel. ¡Así es señores! Se trata de un proyecto a largo plazo.

Pero no cantemos victoria demasiado pronto, ya que el futuro de Call of Duty en el cine dependerá del rendimiento en taquilla de la primera entrega. Aunque parece que el éxito de la franquicia en el mundo de los videojuegos le garantiza buenos ingresos, también es cierto que las adaptaciones de este sector a la industria del cine no están dejando buenos dividendos.