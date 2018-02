Más traiciones en el tráiler de Una Serie de Eventos Desafortunados 2

martes, 13 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

La plataforma digital Netflix estrenó un nuevo avance de Una Serie de Eventos Desafortunados, programa basado en la obra de Lemony Snicket con Neil Patrick Harris como el malvado Conde Olaf, quien vuelve para quedarse con la fortuna de los huérfanos Baudelaire.

Con un estreno previsto para su segunda temporada el próximo 30 de marzo, en esta ocasión se adaptarán las novelas The Austere Academy, The Ersatz Elevator, The Vile Village, The Hostile Hospital y The Carnivorous Carnival.