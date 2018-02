Se realiza en la BUAP el Encuentro Internacional de Medios

martes, 13 de febrero de 2018, Staff Sexenio

Para acercar a estudiantes con investigadores de alto nivel en temas de teoría analítica, inteligencia artificial, ciencia cognitiva y aproximaciones fenomenológicas, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa) de la BUAP, en colaboración con la Society for Phenomenology and Media,realiza el Encuentro Internacional de Medios, Media: ¿social or antisocial?, del 12 al 23 de febrero.

Durante la primea semana, del 12 al 16, la comunidad estudiantil de Arpa acude a un curso sobre identidades sexuales en la realidad aumentada, impartido por Nicola Liberati, vicepresidente de la Society for Phenomenology and Media y quien realiza su estancia posdoctoral en el Departamento de Filosofía de la University of Twente en los Países Bajos. Su trabajo se centra en temas sobre las tecnologías digitales emergentes y sus efectos en el día a día, desde una perspectiva fenomenológica.