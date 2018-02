MULTIMEDIA: ¡Partidazo en Italia! Tottenham empata a la Juventus en Turín

Al mintió 35, el inglés Harry Kane terminó la imbatibilidad de la Juventus en su casa con el cual acercaba su equipo en el marcador. Sin duda, el atacante de la isla británica está e su mejor momento futbolístico.

Christian Eriksen firmó el valioso empate como visitante con un tiro libre a los 72 que pasó por debajo de la barrera y entró pegado a un poste. Buffon tuvo que cubrir su lado, por el que pasó el esférico al fondo para concretar la igualada.

Todo se definirá en la vuelta el próximo 7 de marzo en Londres para decidir qué equipo pasa a la siguiente ronda del torneo continental, recordando que la Juventus es el actual subcampeón del torneo.

En el segundo encuentro del día, el Manchester City parece haber definido todo con un 0-4 de visita ante el Basilea.

