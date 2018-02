El adiós de Carolina Herrera tras 37 años de éxitos

En la actualidad, Carolina Herrera es considerada como la diseñadora de modas de origen hispano más reconocida a nivel internacional, después de haber iniciado su carrera con la fundación de su propia casa en 1981 en Estados Unidos.

“Estoy encantada con la evolución que ha tenido la empresa durante 37 años. Nuestro éxito ha sido impresionante y un verdadero sueño. Queda todavía mucho por hacer y estoy feliz de seguir representando nuestros proyectos por todo el mundo. No me retiro, solo es un paso adelante. La decisión la he tomado yo sola”, explicó.