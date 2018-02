Que no te estafen. Tips para sobrevivir al Día del Amor y la Amistad

Una norma clave es desconfiar de las gangas, ya que los cibercriminales saben que no hay nada mejor para atraer a los usuarios que las ofertas. Si has decidido comprar un producto bajo esta modalidad en un sitio no verificado, lo más probable, es que no le veas ni la sombra. Además de haber gastado mal tu dinero, habrás comprometido tu información bancaria.

Las felicitaciones electrónicas no son nada seguras, así que también evita enviar este tipo de tarjetas. En muchas ocasiones, incluyen algún código malicioso que se instala en tu computadora para robar datos personales.

Otra norma que es de gran ayuda es no acceder a los enlaces acortados, debido a que los cibercriminales encuentran en ellos el mecanismo perfecto para ocultar los sitios fraudulentos. Sospecha hasta de esos mensajes que te lleguen con enlaces acortados a través de conversaciones por WhatsApp o mensajería electrónica.

Y por último, si deseas realmente comprar tus regalos en línea, procura hacerlo en sitios de Internet de confianza. En la actualidad, los usuarios tienen más opciones de empresas reconocidas por su largo recorrido en el mundo del e-commerce.