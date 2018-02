No hay desnudos frontales en Cincuenta Sombras Liberadas... ¿y eso?

No obstante, el norirlandés considera que se ve mucha piel tanto de él como de Dakota, por lo que se pregunta cuál es el enojo de la genta respecto a este tema.

“No sé si dije que no lo haría. Mi culo se ve bastante. Eso realmente no me molesta. Se ve mucho de Dakota, como sus pechos. Mostraría mis pechos también, si los tuviera. Pensé, no necesitamos mostrar el resto de mí si no es esencial para la historia”.

Incluso, bromea al respecto de lo que ha mostrado en la saga de Cincuenta Sombras de Grey y los ofrecimientos que supuestamente recibió para dejar ver más de él.