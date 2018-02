Celtics retiran el número 34 de Paul Pierce

Conocido bajo el apodo de The Truth (La Verdad), otorgado por Shaquille O’Neal, es el segundo mejor anotador en la historia de los Celtics, solo por detrás de John Havlicek y arriba de Larry Bird. Además, es el máximo anotador de triples y el tercero mejor en jugos disputados con la franquicia, siendo elegido en 10 ocasiones al Juego de las Estrellas.

Take in the moment Paul, you've earned it. 3??4?? pic.twitter.com/B81uPlraT5 — Boston Celtics (@celtics) 12 de febrero de 2018

Su ceremonia de retiro se dio posterior al duelo entre los Celtics de Boston y los Cavaliers de Cleveland, el cual terminó con victoria para los visitantes de 121-99 con gran actuación de LeBron James.

El Rey Lebron consiguió doble-doble al tener 24 puntos y 10 asistencias, en una segunda mitad más que fácil para su escuadra, en donde llegaron a tener hasta 29 unidades de ventaja.

Inglewood made him.

Kansas shaped him.

But he was always a Celtic and that is The Truth.#ThankYouPaul pic.twitter.com/anzr8a6QDl — Boston Celtics (@celtics) 11 de febrero de 2018