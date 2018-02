Líder del PAN lamenta guerra sucia de Morena

“Estoy convencido que las declaraciones en contra de Martha Erika y en contra de militantes distinguidos del PAN son por desesperación, porque su candidato no levanta en las encuestas”.

Además remarcó que los gobiernos emanados de Acción Nacional han dado muestra del progreso y transformación, pues han sido gobiernos honestos y transparentes, por lo que este tipo de difamaciones, producto de la guerra sucia no afectarán las candidaturas del partido para este proceso electoral.

“Estoy convencido que lo peor del PRI está representado en Morena, lo peor del PRI con la caída del sistema del 88, está dentro de Morena, lo peor del PRI de Mario Marín está hoy en Morena, lo vemos con Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, por lo que no me cabe la menor duda que saldremos con los mejores cuadros y no tengo duda que nos vamos a alzar con el triunfo”.