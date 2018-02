Bucky desea ser el próximo Capitán América

De hecho, desde que Sebastian Stan firmó su contrato, con el que acordó nueve películas y sólo ha aparecido en tres, se rumoraba que en algún momento él sería el que portaría el escudo.

Ahora los rumores se han hecho más reales debido a que el propio actor ha confesado, durante una entrevista concedida a ComicBook, su deseo de que Bucky levante otra vez el escudo del primer vengador.

“Quiero decir, sí, me encantaría que sucediese algún día, absolutamente. No sé cuándo llegaría ese día, pero creo que sería un Capitán América muy diferente, ya sabes, no podría ser el mismo que hay ahora porque es una persona diferente. De nuevo, hay un problema en que sea lo suficientemente confiable para que le den esa responsabilidad, ya sabes, ponerse en su piel y estar a la altura”, expresó Stan.