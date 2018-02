ESPECIAL: Jeff Bezos, el genio detrás de Amazon

Bezos, el hombre más rico del mundo

La apuesta a largo plazo que Jeff Bezos realizó en Amazon le ha rendido frutos inimaginables al originario de Nuevo México: encabezar por primera vez la lista de los hombres más ricos del mundo a finales de 2017.

Nombres como Bill Gates, Carlos Slim y Amancio Ortega vieron como Jeff Bezos los rebasaba en noviembre pasado cuando las acciones de Amazon se incrementaron gracias al Black Friday estadounidense, valuando su empresa en casi 560 mil millones de dólares.

Según el ranking de Bloomberg, Bezos cuenta con un patrimonio de 101 mil millones de dólares, bastante arriba del segundo lugar de la lista, Bill Gates (Microsoft), con 89 mil millones de dólares.

De acuerdo al portal Emprendedores, para arrancar su compañía, Jeff Bezos tuvo que pedir prestado a sus padres 300 mil dólares, quien obtuvieron el dinero de su fondo de pensión conjunto.

En aquellos años, Amazon se especializaba en la venta online de libros, giro de la empresa con la que años más tarde presentaría la Amazon Kindle, dispositivo para la lectura de libros electrónicos, con la que ganó el Premio de innovación de The Economist en 2011.

Sin embargo, Bezos no se quería limitar a la venta de libros cuando existía una gran cantidad de artículos que podría ofrecer a través del Internet, el cual se abría camino poco a poco conforme avanzaban los noventa y entraba el nuevo milenio.

Amazon, más que Internet en la Internet

Hoy en día, Amazon cuenta con tiendas en Internet en una buena parte de países alrededor del mundo, como Norteamérica, Brasil, España, Francia, Italia, Alemania, Australia, India e incluso China, mercado de difícil apertura para empresas estadounidense. Y Bezos tiene el firme objetivo de llegar a diferentes latitudes cada día.

En la actualidad, Amazon está reconocida como la minorista con más ventas en el mundo, con una línea de productor diversificada que va desde mobiliario y electrodomésticos hasta comida, por supuesto vendiendo libros, música y ropa, entre muchos otros artículos.

La empresa también es una de las grandes proveedoras de servicios en la nube gracias a Amazon Web Services, además de que también es propietaria de la cadena de supermercados Whole Foods, con la cual pudo inaugurar la tienda física Amazon Go, la primera en su tipo en venta de alimentos.

Jeff Bezos también se dueño de la compañía aeroespacial Blue Origin, con un objetivo similar al de Elon Musk y Space X, transportar pasajeros al espacio. Y en 2012, el empresario compró The Washington Post por 250 millones de dólares, uno de los periódicos históricos de la Unión Americana.

La crítica generalizada hacia Bezos es su fuerte intento de entrar en el mercado del contenido streaming con Amazon Video y Amazon Studios, y es que el gran rey en este apartado es Netflix. Para poder competir, el empresario no se ha reservado en la inversión a este producto, y poco a poco ha podido generar contenido del gusto del público y la crítica como Transparent, Mozart in the Jungle y The Marvelous Mrs. Maisel.