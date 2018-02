Trump y Jong-un en Pyeongchang 2018, o al menos sus dobles

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Fake Donald Trump and Kim Jong Un crash <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://t.co/zvVcdUi8CT">pic.twitter.com/zvVcdUi8CT</a></p>— Toluse Olorunnipa (@ToluseO) <a href="https://twitter.com/ToluseO/status/961928868977356800?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de febrero de 2018</a></blockquote>

Y es que ambos personajes hicieron acto de presencia durante el desfile de la delegación norteamericana, parándose ambos frente al palco de prensa para hacerse notar

El falso Trump tenía la piel anaranjada con el cabello rubio característicos del empresario, mientras que el falso Jong-un tenía el corte de cabello tan peculiar del líder norcoreano.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Here’s a bad picture of the Donald Trump and Kim Jong-un impersonators who just caused a big commotion in one section of the Olympic stands! <a href="https://t.co/6YD9sR7kxy">pic.twitter.com/6YD9sR7kxy</a></p>— Andrew Keh (@andrewkeh) <a href="https://twitter.com/andrewkeh/status/961929080647159808?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de febrero de 2018</a></blockquote>

