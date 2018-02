Sarah Jessica Parker eres una hipócrita: Kim Cattrall

“Mi madre me preguntó hoy ¿cuánto esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz? Tu continuo intento de llegar es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora. Déjame dejar estoy muy en claro (si no lo he realizado ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de “niña buena””, agregó.