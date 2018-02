PREVIA: Lobos BUAP y Atlas buscan salir del fondo

Terminamos nuestra preparación previa al partido y estamos listos para enfrentar a @atlasfc. ¡Vamos Lobos BUAP ??!#UnLoboNuncaAúllaSolo pic.twitter.com/fAyeHpssbX — Lobos BUAP Oficial (@LobosBuapMX) 10 de febrero de 2018

Del lado de Atlas, llega tras sumar su primer triunfo en el torneo viniendo de atrás para vencer a Cruz Azul, llegando a tres puntos, pero sin mostrar algo diferente o bueno para su futbol y siendo favorecido más por lo que dejaron de hacer los cruzazulinos.

Los Rojinegros parecen un equipo partido, en defensa no cuenten con un líder que pueda dar órdenes y mantener las líneas, mientras en delantera no encuentran las conexiones para tener un mediocampo eficaz, además de no tener un referente que pueda ser efectivo o al menos darle seguridad de conseguir algo positivo en cada ataque.

Con dos equipos en problemas y en mal momento, aquel que consiga los puntos podrá respirar en el torneo y dejar tendido de manera importante en la tabla a su oponente. Ambos llegan necesitados, el descenso podría rondar su cabeza de manera más importante en caso de acumular otro resultado negativo, por lo que se espera un buen partido o al menos uno en donde se tomen riesgos.

En cuanto al cuadro que llega más necesitado, es Lobos BUAP, sumar un sexto partido sin conocer la victoria podría poner en peligro a Rafael Puente, el técnico del equipo, quien parece tener ya sus horas contadas.