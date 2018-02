Los Vengadores unidos contra las filtraciones

viernes, 9 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

Como suele suceder con las producciones más esperadas por el público, Los Vengadores: Infinity War armó una estrategia para evitar filtraciones de su trama antes de su estreno, el cual está programado para mayo próximo.

Y es que Game of Thrones y The Walking Dead ya han enfrentado este tipo de problemas, por lo que los hermanos Joe y Anthony Russo no quisieron caer en filtraciones para no arruinar la cinta antes de lo debido.