Una Serie de Eventos Desafortunados terminará en su tercera temporada

Al igual que en la primera temporada, esta segunda etapa adaptara un libro de Lemony Snicket en tandas de dos capítulos, por lo que se presentarán las novelas The Austere Academy, The Ersatz Elevator, The Vile Village, The Hostile Hospital y The Carnivorous Carnival.

Por lo tanto, la tercera temporada de Una Serie de Eventos Desafortunados traerá a la televisoon las novelas The Slippery Slope, The Grim Grotto, The Penultimate Peril y The End.

La serie relata las tribulaciones de los hermanos y huérfanos Baudelaire, Violet, Klaus y Sunny, interpretados por Malina Weissman, Louis Hynes y Presley Smith, respectivamente, quienes deberán seguir aguantando los embates del Conde Olaf para quedarse con su fortuna.