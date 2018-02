Victoria Cruz Romano, una de las mejores atletas de Puebla

A los once años participó en su primera olimpiada en la Ciudad de México en la que obtuvo dos medallas de plata, en las modalidades de kata y kumite, las primeras de una larga lista de preseas que ha ganado en las diversas competencias, tanto nacionales como internacionales.

En las olimpiadas nacionales en las que ha participado ha ganado seis medallas de oro consecutivas, una por año, y tres de plata; además, a partir del año 2012 forma parte de la Selección Nacional de Karate, lo que le ha permitido competir en campeonatos centroamericanos y panamericanos, así como dos participaciones en mundiales juveniles, en 2013 y 2017.

Sin embargo, su camino en esta disciplina no ha sido sencillo, ya que al principio no contaba con la flexibilidad, resistencia y velocidad necesarias, lo que le dificultó desenvolverse como sus demás compañeros en los combates. Esta situación hizo que por poco abandonara el karate, pero gracias al apoyo y consejos de su papá no se dio por vencida, y junto con sus entrenadoras siguió practicando con mayor esfuerzo, hasta llegar a convertirse en una de las mejores.

Para Victoria el karate es más que un deporte:

“Es un estilo de vida que te inculca valores, te enseña a organizarte, a respetarte y a los demás. Te muestra la jerarquía de la vida y es un arte, ya que a través de la kata (formas al aire) puedes transmitir sensaciones, si te concentras y lo disfrutas, los demás pueden llegar a sentirlo”.

La joven de 18 años entrena seis días a la semana, de dos a tres horas, además de acudir a sus clases en la universidad, por lo que en ocasiones la labor es ardua. A pesar de todo, ha logrado encontrar un equilibrio entre su vida académica y deportiva.

Para ella, su familia ha representado su mayor impulso y afirma que tanto sus papás como su hermana siempre han estado para apoyarla, ya sea en los entrenamientos, en casa, o en la escuela.

Sus habilidades no solamente se limitan al karate, ya que también es buena en las Matemáticas y desde adolescente tuvo interés por lo que ocurría con los procesos químicos y biológicos, razón por la que decidió estudiar la Licenciatura en Química, carrera que disfruta mucho y que la hace feliz, porque le da la oportunidad de descubrir nuevas cosas.

Más allá del ámbito deportivo, Victoria es una chica a la que le gusta pasar su tiempo libre con sus seres queridos y sus amigos, así como ver animes, ir al cine a disfrutar de una película de acción, ver series o leer novelas, además asegura tener un gusto por la cultura japonesa, por lo que toma cursos para aprender su idioma.

Actualmente se prepara para futuras competencias, como la Universiada Estatal de Karate Do 2018, que tendrá lugar el 23 de febrero, en el Dojo de Karate Do del Comde de la BUAP; o el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate 2018, que se realizará en la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 18 al 25 de marzo, entre otras.

Su constante esfuerzo y dedicación han permitido a Victoria trascender sus propios límites y enfrentar nuevos retos.